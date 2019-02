Een flatgebouw aan het Bergwegplantsoen in Rotterdam is maandagavond ontruimd omdat op de derde verdieping brand was ontstaan. De brand brak uit in een opvanglocatie voor daklozen. De ambulance heeft een persoon onderzocht die rook heeft ingeademd.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Ongeveer vijfentwintig bewoners van de ontruimde flat worden opgevangen in een gebouw van Humanitas in de buurt.