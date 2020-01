Flatbrand Arnhem ontstaan door vuurwerk op bankstel

De fatale brand in de Arnhemse flat van woensdag is ontstaan nadat een bank in het portiek van het gebouw vlam had gevat toen daar vuurwerk op was gelegd. Dat meldt de politie na onderzoek.

De politie heeft verscheidene getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Jonge verdachten flatbrand Arnhem zitten nog vast

Door de brand kwamen een vader (39) en zijn 4-jarige zoontje om het leven. De 36-jarige moeder en haar 8-jarige dochter raakten gewond, maar zijn inmiddels buiten levensgevaar.

De verdachten van 12 en 13 jaar zitten nog vast. Het Openbaar Ministerie doet verder geen mededelingen, omdat de verdachten minderjarig zijn.