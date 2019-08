Vanwege brand in een flatwoning in Rotterdam-Ommoord hebben ongeveer honderd mensen zaterdag korte tijd hun huis moeten verlaten.

De brand woedde in een woning op de dertiende etage aan de Albert Schweitzerplaats. Een persoon die in de woning was, is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij te veel rook had ingeademd, meldt de veiligheidsregio.