Flatbewoners Den Bosch naar huis na vernietiging explosieve stof

De bewoners van een ontruimde appartementengebouw in de Schutskampstraat in Den Bosch mogen zondagavond weer terug naar huis. Een explosieve stof die in een naastgelegen schuur was gevonden is op een andere locatie vernietigd. Om welke stof het gaat, kan de politie vanwege het onderzoek niet zeggen.

Het gebouw werd aan het eind van de middag ontruimd, nadat de autoriteiten informatie hadden gekregen over mogelijke aanwezigheid van explosieve stoffen. Ook een nabijgelegen moskee werd ontruimd. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben daarop onderzoek gedaan. Dat moest „nauwkeurig en behoedzaam” gebeuren, aldus de politie.

De omgeving werd ruim afgezet en de bewoners van 27 appartementen die hun woning moesten verlaten, werden in de buurt opgevangen.