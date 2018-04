In Wageningen is woensdag een flat ontruimd geweest vanwege een gaslek onder het gebouw. Voor de bewoners van de vijftig woningen werd opvang geregeld in een wijkcentrum. Netbeheerder Liander sloot de gastoevoer naar de flat aan de Troelstraweg af. Na enkele uren werd de flat weer vrijgegeven en konden de bewoners terugkeren naar hun woning.