De brandweer in Rotterdam heeft een woontoren aan de Galvanistraat ontruimd wegens een brand waardoor de sprinklerinstallatie aansprong. Zeker honderd bewoners moesten worden geëvacueerd. Ze zijn in een naastgelegen gebouw opgevangen, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het vuur was snel onder controle, maar vervolgens ontstond er waterlekkage. Het is nog niet duidelijk of de bewoners vanavond nog terug kunnen.