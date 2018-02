Flat ontruimd in Venlo na explosie

De brandweer in Venlo heeft een flatgebouw aan de Harry Meijerstraat ontruimd na een explosie in een woning op de derde etage. De bewoner van het appartement is zwaargewond overgebracht naar het brandwondencentrum in Aken. Na de explosie brak een korte brand uit. Zeven mensen, onder wie enkele agenten, zijn door medisch personeel onderzocht, omdat ze rook hadden ingeademd.

De mensen die zijn geëvacueerd, worden elders opgevangen. Het gaat om bewoners van ongeveer dertig woningen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer naar huis kunnen. Een woordvoerder van de brandweer zei te verwachten dat een deel van hen zondagavond weer naar hun woning kan.

De woning waar de explosie was, is onbewoonbaar. De brandweer onderzoekt nog of de andere woningen schade hebben opgelopen.

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.