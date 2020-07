Een flatgebouw aan de Havendijk in Schiedam is kort ontruimd geweest nadat iets voor 10.00 uur een gaslekkage was ontstaan. Volgens de veiligheidsregio werden vijftien mensen uit het zeven etages tellende gebouw geëvacueerd. Zij werden in de buurt opgevangen.

Iets na 11.00 uur was het monteurs van netbeheerder Stedin gelukt de uitstroom van het gas te stoppen. De flatbewoners mochten vervolgens terugkeren naar hun woningen.