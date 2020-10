Flamingo’s zorgen voor recordaantal kuikens in GaiaZoo

De flamingokolonie in de GaiaZoo in Kerkrade heeft volgens de dierentuin voor een recordaantal kuikens gezorgd. Dit jaar zijn er vijftig flamingo’s uit een ei gekropen in de Limburgse dierentuin.

De dierentuin meldt dat nog niet zeker was of er al gebroed zou worden. De kolonie is vorig jaar naar Kerkrade gehaald. Volgens GaiaZoo zijn de omstandigheden waarin flamingo’s in het wild broeden zo goed mogelijk nagebootst in de dierentuin. Zo zijn flamingo’s erg kieskeurig als het om een partner gaat.

De vogels broeden alleen als er een grote kolonie is van zeker meer dan twintig vogels en ongeveer evenveel mannetjes als vrouwtjes. Zo is er genoeg keuze voor een geschikte partner. In GaiaZoo zijn ongeveer vierhonderd flamingo’s. Ook de ondergrond is geoptimaliseerd voor het broeden. Flamingo’s bouwen hun nest van klei en modder en leggen dan het ei in een kegelvormig nest.

Als de kuikens eenmaal geboren zijn, spelen ook de vogels zonder kuiken een belangrijke rol, meldt de dierentuin. Die kinderloze flamingo’s spelen voor oppas als de ouders voedsel zoeken voor de jonge vogel. Alle kuikens worden in een soort kinderopvang samen gezet, daar worden ze in de gaten gehouden door andere flamingo’s.