Fivoor: weggelopen patiënt geen tbs’er

De patiënt van de forensische psychiatrisch kliniek Fivoor in Den Dolder die niet terugkeerde van verlof "heeft geen tbs-maatregel", zo meldde de kliniek in een aanvulling op een eerder gegeven verklaring op de website. Ook laat de kliniek weten dat hij er niet verbleef "als onderdeel van detentie".

In algemene zin voegt de kliniek eraan toe dat "er momenteel geen patiënten met een zedenverleden worden opgenomen" bij Fivoor. De kliniek in Den Dolder is dezelfde waar zedendelinquent Michael P. verbleef, de moordenaar van Anne Faber.

Eerder op woensdag drong de burgemeester van Zeist aan bij de kliniek om "openheid van zaken" te geven over de weggelopen patiënt. Daarop liet de kliniek weten dat bij het toekennen van verlof aan de man "geldende procedures" zijn gevolgd.