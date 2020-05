Fitnessketen vecht gedwongen sluiting aan

Fitnessketen BigGym en de Nederlandse staat staan woensdag tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag. De fitnessketen is het niet eens met de gedwongen sluiting in verband met de coronamaatregelen. Premier Mark Rutte zei dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen dat hij hoopt dat het eerder kan, maar vooralsnog moeten alle fitnesscentra in Nederland gesloten blijven tot 1 september.

BigGym vindt de maatregelen disproportioneel en eist dat die worden opgeheven. Het bedrijf beschikt naar eigen zeggen over een veilig protocol met zeer verregaande voorschriften en permanent toezicht. Daarnaast wijst BigGym naar het buitenland. In Oostenrijk, Zwitserland en in veel deelstaten van Duitsland zijn sportscholen eerder deze maand week opengesteld. België volgt half juni.

„Wij voelen ons verplicht een vuist te maken en op te komen voor de belangen van onze branche”, aldus BigGym in een eerdere toelichting. „Daarom treden wij als eerste naar voren om door middel van een kort geding de Staat aan te klagen.”