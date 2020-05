Fitnessketen BigGym wacht overheidsbesluit af

Fitnessketen BigGym wacht af wat er vanuit de overheid wordt beslist over het openen van de sportscholen. Als er komende week tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte positief nieuws komt, mag alles wat nu tijdens het kort geding in de rechtbank in Den Haag is gezegd, wat BigGym betreft de prullenbak in. Maar als er nog altijd niet binnen gesport mag worden van de overheid, dan vraagt de keten toch of de rechter met een uitspraak wil komen. En mogelijk wordt er opnieuw een kort geding aangespannen.

De keten met twintig sportscholen door heel Nederland stond woensdag in de rechtbank tegenover de Nederlandse staat om zo te proberen duidelijkheid te krijgen. „Een goede motivering om de sportscholen dicht te houden ontbreekt”, aldus de advocaat van BigGym. De keten zegt klaar te zijn voor verantwoord binnensporten, met inachtneming van alle hygiënemaatregelen die nodig zijn in verband met het coronavirus.

Premier Rutte zei afgelopen dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen dat hij hoopt dat het eerder kan, maar vooralsnog moeten alle fitnesscentra in Nederland gesloten blijven tot 1 september. „Deze situatie schreeuwt om een oplossing”, aldus de advocaat van BigGym. Volgens hem zijn in het hele land 4000 ondernemingen getroffen, met in totaal zo’n 3,2 miljoen leden.

De landsadvocaat zei zich te realiseren dat de maatregelen ingrijpend zijn. „Maar de risico’s kunnen niet onderschat worden. Er is nu ruimte voor beperkte versoepelingen, maar die kunnen alleen stap voor stap plaatsvinden.” Mogelijk komt er volgende week meer duidelijkheid over de mogelijkheden om binnen te sporten, zei hij. Daarom werd in overleg met de rechter besloten dat af te wachten.

Het kabinet baseert zich op de adviezen van de wetenschappers in het Outbreak Management Team. Het OMT noemt de risico’s van buitensporten volgens de landsadvocaat „beheersbaar”. Bij binnensporten zijn er meer onzekerheden. Druppelwolken, als mensen uitademen en zeker als ze hijgen door sporten, kunnen meer blijven hangen. Ook het ventilatiesysteem zou een risico kunnen zijn, net als sportmaterialen die door veel mensen worden aangeraakt.

Diverse sportscholen hebben inmiddels hun activiteiten naar buiten verplaatst. Dat is deels mogelijk, vertelde sportschooldirecteur Jasper Otting de rechter. „Voor groepslessen is dat zeker mogelijk. Maar wij kunnen niet iedere keer al onze apparatuur naar buiten gaan brengen. Daar zijn we sowieso niet eens voor verzekerd.”