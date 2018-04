Fiscus stuurt digibeten niet meer naar site

De Belastingdienst verwijst mensen die digitaal minder vaardig zijn niet langer naar een website voor het bestellen van een papieren formulier voor de aanvraag van de voorlopige aanslag. Voortaan worden ze naar de telefonische helpdesk verwezen.

Dat meldt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Hij drong aan op de aanpassing na een klacht.

De Belastingdienst erkent volgens hem dat het niet handig is mensen die een papieren formulier willen, door te verwijzen naar een digitale omgeving. Het gaat doorgaans om mensen die digitaal minder vaardig zijn en die met zo’n verwijzing niet zijn geholpen. De dienst bekijkt of in andere brieven hetzelfde speelt. Als dat zo is, volgen ook daar aanpassingen.