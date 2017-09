Fiscus in actie op camping Fort Oranje

De Belastingdienst is woensdag bezig met een actie op de beruchte camping Fort Oranje in Rijsbergen. Deurwaarders gaan bij 48 bewoners achterstallige belasting innen. Kunnen zij hun schuld niet direct voldoen, dan wordt beslag gelegd.

Het gaat om inkomstenbelasting, motorrijtuigenbelasting en ten onrechte ontvangen toeslagen. De fiscus hoopt een totaalbedrag van 370.000 euro terug te halen. De deurwaarders worden vergezeld door politiemensen.

Fort Oranje geldt als probleemcamping waar veel criminaliteit is en bewoners in erbarmelijke omstandigheden leven in wrakkige stacaravans. De gemeente Zundert, waar Rijsbergen onder valt, heeft eind juni het beheer overgenomen en is doende de camping te saneren. Een bezwaar daartegen van eigenaar Cees Engel werd door de rechter onlangs van tafel geveegd.