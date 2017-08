„Fipronilonderzoek belette inlichten Kamer”

Het kabinet kon de Tweede Kamer vorige week niet vertellen dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) al in november was getipt over het gebruik van fipronil op pluimveebedrijven. Er was toen al een strafrechtelijk onderzoek begonnen waarvan die tip deel uitmaakte, schrijven minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer.

De onthulling dat de NVWA al in november op fipronilgebruik was gewezen deed veel stof opwaaien. De Kamer vroeg het kabinet om opheldering.