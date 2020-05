‘Fipronil-uitspraak goed voor rechtvaardigheidsgevoel boeren’

Dat de aanbieders van luizenbestrijdingsmiddelen verantwoordelijk zijn voor de schade door het fipronilschandaal geeft de pluimveesector een goed gevoel. „Het geeft een gevoel van rechtvaardigheid”, aldus voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

Het is volgens De Haan belangrijk dat nu duidelijk is geworden dat de boeren niet wisten dat ze de voedselveiligheid op het spel zetten door de bedrijven ChickFriend en ChickClean in te huren. „Die mensen wisten wel wat ze deden”, verwijst ze naar de eigenaren van die bedrijven.

De Haan vraagt zich wel af of de 120 pluimveehouders die de zaak aanspanden veel geld tegemoet kunnen zien. „Van een kale kip kun je niets plukken. Het zal grotendeels afhangen van de verzekering die de veroordeelde bedrijven hebben afgesloten”, vermoedt ze. „Als ieder bedrijf een paar euro ontvangt, dan schiet het niet op. Dat staat in geen verhouding tot de geleden schade.”