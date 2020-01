FIOD: ruim 800 onderzoeken afgerond in 2019

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft vorig jaar ruim 800 onderzoeken afgerond, waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de opsporingsorganisatie van de Belastingdienst donderdag bekend heeft gemaakt.

Het lukt de FIOD naar eigen zeggen steeds vaker om zicht te krijgen op de bedenkers van financiële fraude en organisaties die crimineel vermogen witwassen en verbergen. De dienst wil in de toekomst vaker samenwerken met landen met een financieel centrum, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai, Singapore en Hongkong.

„Het zijn financiële centra waar veel geld door stroomt. We zien dat daar ook crimineel geld wordt witgewassen”, zegt FIOD-directeur Hans van de Vlist donderdag in het AD. Volgens de krant onderhandelt Nederland momenteel met Dubai, waar topcrimineel Ridouan Taghi onlangs werd gearresteerd, over een bilateraal verdrag over de uitwisseling van justitiële gegevens.