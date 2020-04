FIOD pakt twee mannen op wegens oplichting met mondkapjes

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft maandag twee Nederlanders opgepakt die worden verdacht van oplichting bij de verkoop van mondkapjes. Ze zouden zich hebben voorgedaan als leverancier van beschermingsmiddelen. Twee kopers plaatsten in opdracht van buitenlandse overheidsinstellingen een bestelling van 11 miljoen mondkapjes. Ze zijn voor bijna 900.000 euro opgelicht.

De gedupeerden hadden voor dat bedrag een aanbetaling gedaan op het rekeningnummer van een bedrijf van een van de verdachten. Het geld is snel daarna opgenomen dan wel overgeboekt naar binnen- en buitenlandse bankrekeningen.

De FIOD doorzocht een bedrijfspand Oldenzaal en een woning in Amersfoort, de woonplaatsen van de twee betrokken mannen van respectievelijk 51 en 61 jaar. Hierbij is beslag gelegd op bankrekeningen, telefoons, digitale administratie en documenten. Ze worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek, dat onder leiding staat van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie, loopt nog. Meer aanhoudingen zijn niet uitgesloten, zei een woordvoerder. De opsporingsautoriteiten maken niet bekend om welke buitenlandse overheidsinstellingen het gaat.