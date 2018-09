FIOD pakt man voor witwassen half miljoen

De FIOD heeft een 71-jarige man uit Arnhem aangehouden die mogelijk een half miljoen euro heeft witgewassen. In Arnhem en Zwolle zijn z’n huis en een loods doorzocht waarbij administratie en twee auto’s in beslag werden genomen.

De fiscale opsporingsdienst kwam de man op het spoor door opvallende mutaties op zijn bankrekening. In een half jaar tijd is er een half miljoen euro naar rekeningen van zijn vennootschap overgeboekt. Vermoedelijk heeft hij ook grote sommen contant gestort. Waar dat geld vandaan komt is onbekend. Volgens de Belastingdienst heeft de vennootschap geen omzet. Bovendien leeft de man van een uitkering. Al met al bestaat het vermoeden dat het geld is witgewassen.