FIOD pakt Brabantse ondernemer op voor belastingfraude

De FIOD heeft een 38-jarige man uit de Brabantse gemeente Halderberge aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man, een ondernemer, zou ten onrechte omzetbelasting hebben teruggevraagd voor een bedrag van 1 miljoen euro.

De FIOD kwam in actie na een signaal van de Belastingdienst, die de teruggave van het bedrag heeft tegengehouden. De woning van de Halderberger is doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Volgens de FIOD werkt fiscale fraude ondermijnend en concurrentievervalsend. Ook ondermijnt het het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt.