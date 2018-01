FIOD ontdekt 17 miljoen illegale sigaretten

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag in Breda ruim 17 miljoen illegale sigaretten ontdekt. Een 55-jarige Tilburger werd aangehouden omdat hij in een gehuurde bestelbus ruim 1 miljoen sigaretten vervoerde. De bestelbus was kort voor de aanhouding geladen bij een loods in Breda. In de loods werden nog 49 pallets met in totaal ruim 16 miljoen illegale sigaretten gevonden.

De FIOD denkt dat de rookwaar was bedoeld voor de Engelse markt. Door de illegale productie kon voor ongeveer 4 miljoen euro aan belasting en accijns worden omzeild.

De sigaretten zijn in beslag genomen en worden vernietigd.