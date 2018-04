De FIOD heeft na een tip een koffer met 825.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De koffer lag in een bankkluis in Rotterdam.

Een 56-jarige man uit Roosendaal en en een 38-jarige man uit Sint Willebrord zijn aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen.

De woningen van de mannen in Roosendaal en Sint Willebrord zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie.