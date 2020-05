FIOD: met nieuwe aanpak coronafraude in kiem smoren

De fiscale opsporingsdienst FIOD probeert met een nieuwe aanpak ‘coronafraude’ in de kiem te smoren. Waar de dienst normaal probeert tot aanhoudingen te komen in complexe en langdurige onderzoeken, gaan FIOD-rechercheurs bij coronafraude in veel gevallen gewoon bij mensen langs. „We bellen aan en zeggen: ‘Luister, we hebben je in de smiezen. En we waarschuwen je, als je hiermee doorgaat, zitten daar gevolgen aan’”, zegt FIOD-teamleider Martine Suijkerbuijk in De Telegraaf.

De afgelopen twee maanden kwamen bij de dienst tweehonderd signalen van ‘coronafraude’ binnen, meldt de krant. Suijkerbuijks collega Peter Beening stelt dat ruim de helft van alle zaken te maken heeft met oplichting via handel in beschermingsmiddelen, zoals het voor veel geld aanbieden van niet-bestaande medische mondkapjes.

Beening is de afgelopen weken onder meer bezig geweest met meldingen van banken die op hun rekeningen ongebruikelijke transacties voorbij zagen komen, waar in de omschrijving coronamedicijnen of beschermingsmiddelen werden genoemd. „Die rekeninghouders kregen onze aandacht.”

De laatste weken komen er volgens Beening daarnaast meer meldingen binnen over misbruik van steunmaatregelen. Het gaat dan vooral om de maatregel waarbij zzp’ers aanspraak kunnen maken op inkomenssteun van 4000 euro. Beening zegt dat slapende ondernemingen nieuw leven worden ingeblazen om steun aan te vragen. Andere worden speciaal daarvoor ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. „Ook zulke mensen gaan we een bezoekje brengen.”