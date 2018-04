FIOD jaagt op zwart geld in Cariben

Honderden Nederlanders die zwart geld in de Caraiben hebben gestald, moeten op hun tellen passen. De FIOD, de recherche van de Belastingdienst, is namelijk een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Op donderdag hebben de eerste verdachten en getuigen al bezoek van rechercheurs gekregen.

Volgens de FIOD gaat het om „honderden namen van Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen”. Dat kunnen bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen en andere organisaties zijn. Zij hebben een bankrekening bij een bank in het Caribisch gebied. De FIOD meldt niet om welke bank het gaat en waar in de Cariben die is gevestigd.

Nederlanders mogen geld op buitenlandse rekeningen hebben, maar moeten dat wel eerlijk opgeven aan de Belastingdienst.