FIOD doorzoekt pand Schiedam in witwaszaak

De FIOD heeft maandag een woning in Schiedam doorzocht in het kader van een onderzoek naar witwassen, gericht op een 36-jarige vrouw. Zij had op papier nauwelijks tot geen legale inkomsten, maar kon de afgelopen jaren wel vijf panden kopen om deze vervolgens voor veel geld te laten verbouwen en opknappen, aldus een woordvoerder dinsdag.

Bij de doorzoeking is beslag gelegd op drie woningen, twee auto’s, bankrekeningen, debitcards, contant geld en diverse luxe tassen, zonnebrillen en horloges. Ook is digitale en fysieke administratie in beslag genomen.

De panden van de vrouw werden grotendeels via contante betalingen of money transfers verhuurd, zegt de FIOD. In een van de panden is vorig jaar een hennepplantage aangetroffen.

Het vermoeden is dat de vrouw de panden met criminele inkomsten heeft verworven. Met het aankopen van het onroerend goed en de latere verhuur zou zij die inkomsten hebben witgewassen. De Schiedamse is vooralsnog niet aangehouden, aldus de woordvoerder.