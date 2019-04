FIOD arresteert verdachten „hawalabankieren”

De fiscale opsporingsdient FIOD heeft twee mannen aangehouden in een onderzoek naar zogenoemd hawalabankieren, een informeel banksysteem voor het verplaatsen van geld. De beide verdachten zouden voor derden duizenden euro’s hebben overgemaakt, ook naar mensen in gebieden die onder controle stonden van terreurorganisaties IS en Jabhat al-Nusra,

Het tweetal, 36 en 43 jaar oud en afkomstig uit Utrecht en Eindhoven, kwam in beeld via een ander onderzoek naar hawalabankieren en financiering van terrorisme, waarin vorig jaar twee mannen uit Deventer werden opgepakt. Dit duo zou geld hebben gestuurd naar mensen in Syrië en Turkije, vermoedelijk voor gevluchte Syriërs. Onderzocht wordt of het geld is terechtgekomen bij strijders voor terroristische organisaties, of bijvoorbeeld is verstuurd als ondersteuning van achtergebleven Syrische families in strijdgebieden, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

De twee mannen die maandag werden aangehouden waren volgens het OM vermoedelijk agenten voor de Deventenaren. In die hoedanigheid zouden zij tienduizenden euro’s bij Syriërs hebben opgehaald om deze vervolgens zonder de vereiste vergunning naar Syrië en Turkije te laten sturen. Ook ontvingen de agenten bedragen uit het Midden-Oosten die ze moesten uitbetalen aan mensen in Nederland, Groot-Brittannië of Duitsland.

FIOD en OM doen meerdere onderzoeken naar financiering van personen die zijn uitgereisd om deel te nemen aan de gewelddadige jihad en heeft al tientallen verdachten op de korrel. Zij zullen allen voor de rechter worden gebracht, zegt het OM.