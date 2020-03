Finland sluit landsgrenzen door noodwetgeving

Nederlanders die in Finland verblijven moeten de afweging maken om daar zo snel mogelijk te vertrekken óf er rekening mee te houden om daar tot tenminste 13 april te moeten blijven. Die waarschuwing heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken maandagavond afgegeven.

Het advies betreft Nederlanders die niet officieel in Finland wonen. Die maatregel is uitgevaardigd in verband met de beteugeling van het coronavirus. Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Finland werken daarom vanuit huis. Bezoek aan de ambassade is daardoor evenmin mogelijk.