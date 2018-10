Financiën bedroefd door overlijden Wim Kok

Het ministerie van Financiën zegt bedroefd te zijn door het overlijden van Wim Kok. Voordat Kok premier werd was hij tussen 1989 en 1994 minister van Financiën.

In een verklaring zeggen Wopke Hoekstra, minister van Financiën, en staatssecretaris Menno Snel en Manon Leijten, secretaris-generaal van het ministerie: „Ten tijde van zijn ministerschap bij Financiën ging ons land door een economisch moeilijke periode en Wim Kok ontkwam dan ook niet aan ingrijpende maatregelen om de overheidsfinanciën in het gareel te krijgen. Hij toonde zich daarbij sociaal bewogen en een meester in het verkrijgen van een oplossing voor complexe problemen. Zijn scherpte, inzicht en betrokkenheid waren en zijn voor het ministerie van Financiën een inspiratie. Met diep respect gedenken wij zijn grootse waarde voor ons ministerie.”

Namens het ministerie wensen de drie de weduwe van Kok, hun kinderen, familie en vrienden „veel sterkte met het verwerken van dit verlies”.