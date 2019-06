FIN uit forse kritiek op Indië-onderzoek

Federatie Indische Nederlanders heeft forse kritiek op het grote onderzoek met betrekking tot de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Voorzitter Hans Moll meent dat de signalen dat het onderzoek eenzijdig is vormgegeven en wordt uitgevoerd niet langer kunnen worden genegeerd.

FIN heeft daarom in een open brief op de eigen website zijn onvrede geuit. De kritiek spitst zich onder meer toe op de bevooroordeelde houding ten opzichte van de Bersiap en het betrekken van Bersiap-ontkenners bij het onderzoek. Bersiap is uiterst gewelddadige periode in de Nederlandse en Indonesische geschiedenis die duurde van oktober 1945 tot begin 1946.

Volgens het FIN leidt onderzoek leidt al langere tijd tot onrust onder direct betrokkenen, met name in de Nederlands-Indische gemeenschap. Daar overheerst het gevoel dat wordt toegewerkt naar een maatschappelijk wenselijke conclusie. Een conclusie waarin alleen plaats lijkt voor Indonesisch slachtofferschap, terwijl Nederlands leed wordt gebagatelliseerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.