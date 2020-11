Filosoof Otto Duintjer overleden

Filosoof Otto Duintjer is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in verschillende kranten.

Van 1970 tot 1987 was Duintjer hoogleraar kennisleer en metafysica aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1987 tot aan zijn emeritaat in 1997 was hij hoogleraar filosofie en spiritualiteit aan dezelfde universiteit. In 2004 kreeg hij een eredoctoraat van de Universiteit voor Humanistiek, voor zijn werk op het grensvlak van filosofie en spiritualiteit. Duintjer publiceerde verscheidene boeken en tientallen artikelen.