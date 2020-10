Filmpje hardhandig optreden boa’s ‘niet fijn om te zien’

Op een filmpje dat rondgaat op Twitter is te zien dat drie boa’s een man op een metrostation in Rotterdam hardhandig aanhouden, omdat hij zich niet aan de coronaregels houdt. „Niet fijn om te zien”, zegt een woordvoerder van het regionale ov-bedrijf RET, „maar hij verzette zich hevig toen hij werd aangesproken omdat hij zich niet aan de coronaregels hield.”

Het filmpje toont hoe de man door drie buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) wordt vastgehouden. Een van de handhavers heeft de man vast met een zogenoemde nekklem, een handgreep waarbij de arm strak om de nek van een verdachte wordt gelegd. Het filmpje is volgens meerdere media inmiddels niet meer openbaar te zien, maar het zou tienduizenden keren zijn bekeken.

De nekklem is een heftige methode, aldus de woordvoerder van RET, maar mag wel worden gebruikt. „Boa’s mogen zulke methoden toepassen. En het is ook nodig, want ze krijgen heel wat te verduren. Handhavers worden geregeld agressief benaderd, door mensen die zich niet aan de coronaregels willen houden, maar ook door mensen die vinden dat er niet voldoende wordt gehandhaafd op de regels. Het chagrijn komt van twee kanten op hen af.” Wat de man op het metrostation in dit geval precies deed om het hardhandige optreden van de boa’s te rechtvaardigen, kan de woordvoerder om privacyredenen niet toelichten.

Hij roept op tot meer begrip voor elkaar. „Er zitten altijd meerdere kanten aan dit soort verhalen.” Donderdag lieten de Nederlandse Boa Bond en Vakbond BOA ACP weten te pleiten voor een versnelde invoering van de wapenstok voor boa’s. Volgens hen leidt het handhaven van de coronaregels tot meer agressie richting handhavers.