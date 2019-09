Film Unplanned op 23 oktober in première

De film Unplanned over het leven van Abby Johnson gaat op 23 oktober in première in De Basiliek in Veenendaal. Dat maakte directeur Kees van Helden van Schreeuw om Leven vrijdag bekend. De digitale verkoop van de tickets start volgens hem vanaf zaterdag, via www.unplanned.nl.

Johnson maakte als directeur van een abortuskliniek de overstap naar de Amerikaanse prolifebeweging. Haar biografie werd in Amerika verfilmd. Van haar levensverhaal verscheen in 2012 een Nederlandstalige editie. Een herdruk daarvan is vanaf nu eveneens te bestellen, aldus Van Helden.

unplanned

Het verschijnen van de film was verder aanleiding voor Schreeuw om Leven voor een gesprek met het christelijke arbeidsbemiddelingsbureau Aatop. „Mochten er medewerkers van abortusklinieken zijn die zich na het zien van Unplanned willen oriënteren op een nieuwe loopbaan, dan kunnen ze bij Aatop aankloppen”, zegt Van Helden over de uitkomst. „Eventuele kosten voor een adviserend gesprek worden daarna door ons vergoed.”