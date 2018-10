Filipijnse vrachtwagenchauffeurs uitgebuit

Negen Filipijnse vrachtwagenchauffeurs zijn mogelijk uitgebuit door hun werkgever. De chauffeurs woonden in de cabine van hun vrachtwagen en kregen amper salaris. De werkgever zou ze ook hebben bedreigd, meldt de Inspectie SZW.

De Inspectie constateerde dat de chauffeurs lange dagen maakten, lang op hun loon moesten wachten en weinig kregen en feitelijk woonden in hun vrachtwagens, die meestal op een parkeerplaats in Rotterdam stonden.

De chauffeurs zijn in een beschermde omgeving ondergebracht. Daarbij was volgens een van de betrokken rechercheurs sprake van een complete verhuizing, want ze hadden hun hele huisraad in hun vrachtwagencabine.