Files worden snel langer door boerenprotest

De files door het protest van boeren lopen snel op. Even na 06.30 uur stond er al 258 kilometer file. Vooral op de wegen richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam, meldt de ANWB. „Utrecht is sowieso al een grote bottleneck. Dit gaat flink uit de hand lopen, vooral in de regio Utrecht.”

De demonstrerende boeren doen woensdag eerst Bilthoven bij Utrecht aan. Vooral op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, de A28 van Zwolle naar Utrecht, de A1 van Hengelo naar Amersfoort en de A6 van Emmeloord naar Almere is sprake van langzaam rijdend verkeer. In en rond De Bilt loopt het volgens de ANWB naar verwachting binnen een halfuur vast.