Files na brand tankauto met lpg op A27

Op de A27 bij Nieuwegein zijn maandagochtend richting Utrecht twee van de drie rijstroken afgesloten, omdat er een tankauto met lpg in brand heeft gestaan. De brand is geblust, maar Rijkswaterstaat verwacht dat de berging van het voertuig nog tot zeker 09.00 uur gaat duren.

Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd die op kan lopen tot 30 minuten. Achter de plek van het incident staat een file. Ook de snelweg richting Breda was tijdelijk dicht, maar rond 06.00 uur werd die weg weer vrijgegeven.

Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Lunetten en Everdingen via de A2 en de A12, maar volgens Rijkswaterstaat is op die routes is inmiddels ook file ontstaan.