Files in België op snelwegen vanuit Nederland

Automobilisten staan dinsdagochtend in de file op snelwegen vanuit Nederland naar België. Bij grensovergangen staat het verkeer enkele kilometers stil vanwege de controles die de Belgische politie uitvoert vanwege de coronacrisis. Sinds vorige week is niet-noodzakelijk verkeer verboden in België.

De politie controleert rond op- en afritten voorbij de grens om na te gaan of chauffeurs daar wel mogen zijn. Wie geen goede reden heeft, wordt teruggestuurd.

De controles vinden plaats op alle snelwegen vanuit Nederland richting Antwerpen en Limburg. Vooral op de E19 en A12 zorgt dat voor lange files. Bepaalde forenzen en leveranciers mogen de grens wel passeren, maar tanken bij de zuiderburen is niet toegestaan.

Grensarbeiders die werken in zogenoemde vitale sectoren en een cruciaal beroep uitoefenen kunnen met een speciaal vignet de grens over. Het is strafbaar het verbod op niet-essentiële reizen te overtreden.