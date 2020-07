Filepiek in Frankrijk door vakantiegangers: 955 kilometer

Nederlandse reizigers onderweg naar de Middellandse Zee en andere bestemmingen in het zuiden, kunnen in Frankrijk behoorlijke vertraging oplopen. Door druk vakantieverkeer bereikten de files in het land zaterdag rond het middaguur een hoogtepunt. Op de Franse wegen stonden files met een totale lengte van 955 kilometer, meldt de ANWB.

Fransen zijn massaal op weg naar het zuiden en westen van het land. Veel mensen gaan op vakantie. Ook zijn reizigers onderweg voor een lang weekend, omdat dinsdag in Frankrijk een feestdag is: Quatorze Juilliet.

Zaterdagochtend rond 09.00 uur begon de drukte. Door twee ongelukken op de A7 richting de Middellandse Zee liep de vertraging tussen Vienne en Avignon op tot meer dan twee uur. Ook op de route naar het zuidwesten via Tours en Bordeaux (A10) is veel verkeer. Daar is de vertraging ook meer dan twee uur. Na 15.00 uur neemt de drukte af, zo is de verwachting.

In Zwitserland is de Gotthardtunnel (A2) hét knelpunt met anderhalf uur oponthoud voor het verkeer naar het zuiden. In Oostenrijk loopt de wachttijd op tot anderhalf uur voor de Karawankentunnel op de A11 naar Slovenië.