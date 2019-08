Filepiek in Frankrijk: 720 kilometer

De files in Frankrijk door vakantieverkeer bereikten kort na het middaguur een hoogtepunt: op de Franse wegen stond er toen 720 kilometer file, meldt de ANWB.

Miljoenen vakantiegangers rijden door Europa onderweg naar hun vakantiebestemming, of op weg terug naar huis. In Frankrijk neemt de drukte naar het zuiden wat af, terwijl vanuit Spanje Nederlandse terugkeerders wel met veel vertraging rekening moeten houden.

Ook in andere Europese landen is het druk, zoals in Duitsland. Bij de grensovergangen tussen Slovenië, Kroatië, Oostenrijk en Italië is het soms meer dan twee uur wachten. In Italië is er tussen Milaan en Triëst veel verkeer onderweg.