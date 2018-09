Filemijders blokkeren ambulance op A13

Tientallen automobilisten die zaterdagmiddag in een file belandden op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, keerden hun auto en reden in tegengestelde richting over de vluchtstrook terug naar de afrit. De filemijders blokkeerden daarbij ook nog een tegemoetkomende ambulance met zwaailicht.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat bevestigt de situatie, waarvan RTV Rijnmond beelden publiceerde. Hij spreekt van een „zeer kwalijke zaak”.

Volgens de woordvoerder gingen sommige verkeersdeelnemers zo ver, dat ze eigenhandig een zogenoemde calamiteitenslagboom openden. „Dit is natuurlijk voorbehouden aan hulpdiensten.” Volgens de zegsman was de politie snel ter plekke en is er een onbekend aantal boetes uitgedeeld.

Het keren op de weg om uit de files te komen, komt de laatste tijd vaker voor. Half juli deden ongeveer vijftig automobilisten het bij de Leidsche Rijntunnel in Utrecht. Een week gebeurde dat daar opnieuw. De politie deelde forse boetes uit.