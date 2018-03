Fileleed treft verkeer op A4 en A7

Automobilisten hadden dinsdag op de A4 en de A7 te maken met veel vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zorgde een kraanwagen met pech bij Leidschendam voor oponthoud. Omdat de rechter rijstrook werd afgesloten, stond er dinsdagmiddag ruim 20 kilometer file.

Ook de andere kant op was het mis op de A4. Bij Zoeterwoude-Dorp werd een rijstrook afgesloten vanwege vorstschade aan het asfalt. De VerkeersInformatieDienst telde ruim 15 kilometer file op de A4 in de avondspits. Pas na de avondspits wordt nieuw asfalt gelegd.

Op de A7 had het verkeer eveneens last van vertragingen. De oorzaak was een storing aan de Lorentzbrug, aan de Friese kant van de Afsluitdijk, die lastig bleek op te lossen. Verkeer richting Friesland moest over de andere baan worden geleid, waardoor er in beide richtingen maar een rijstrook beschikbaar was.