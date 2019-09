Fileleed onvermijdelijk door aanpak Galecopperbrug bij Utrecht

Menig automobilist op de A12 bij Utrecht zal zich op weg naar het oosten vanaf eind september vertwijfeld achter de oren krabben. Hoe kom ik op tijd op mijn werk? Of andersom, weer thuis?

Een van de meest verkeersintense bruggen van het land, de Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, wordt van donderdagavond 26 september 21.00 uur tot vrijdagochtend 8 november in oostelijke rijrichting aangepakt. Ruim een maand gaan er van de zes rijstroken in oostelijke richting twee dicht. Rijkswaterstaat waarschuwt voor „zeer ernstige verkeershinder.”

Volgens technisch manager Mark Verberkt van Rijkswaterstaat moeten de voegovergangen aan zowel de west- als de oostkant van de zuidbrug vervangen worden. „Voegovergangen, een soort lamellen zijn dat, vormen de verbinding tussen brug en het betonnen landhoofd. Ze zorgen ervoor dat de brug kan bewegen. De 320 meter lange stalen oeververbinding krimpt namelijk en zet uit onder invloed van het weer. Aan de westkant is er 40 centimeter bewegingsruimte, aan de oostkant 24 centimeter. De voegen vangen dat op.”

Volgens Verberkt is de planning uitermate gedetailleerd. „Hoofdaannemer KWS heeft ieder uur van de dag ingepland. De werkzaamheden gaan 24 uur per dag door, 7 dagen in de week. Tussen werkplek en verkeer worden barriers aangebracht om de veiligheid van het personeel te garanderen. Alles is vooraf goed gepland en ingeschat. Zo zijn de voegen al vooraf op maat gemaakt en ingemeten.”

Tracébesluit

Vijf tot zes weken denkt Rijkswaterstaat nodig te hebben om de verbindingsstukken te vernieuwen. Dit jaar wordt er alleen in de rijrichting Arnhem gewerkt. De route naar Den Haag/Rotterdam wordt later onder handen genomen.

„Uit inspectie blijkt dat de slijtage van die voegovergangen minder groot is. Daarom hadden we die willen aanpakken, samen met de verbreding van de brug. De Raad van State heeft echter het tracébesluit, met daarin het aanleggen van extra rijstroken, vernietigd.”

Volgens Verberkt worden de exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak voor de A27/A12 Ring Utrecht de komende periode in kaart gebracht.

Van de zes rijstroken in oostelijke richting –„drie op de hoofdrijbaan en evenzoveel op de parallelrijbaan”– gaan er steeds twee uit. De werkzaamheden beginnen aan de zuidzijde van de brug, vandaar dat daar eerst de rijstroken worden afgesloten. Naarmate het werk vordert, schuift de afsluiting steeds iets naar het midden van de Galecopperbrug, totdat tijdens de laatste fase twee stroken van de hoofdrijbaan dichtgaan.

Gaat dat wel goed met dagelijks 100.000 voertuigen die dezelfde richting uit toeren?

„Dat er hinder ontstaat is niet te voorkomen”, legt verkeersmanager Bas Janssen van Rijkswaterstaat uit. „Zeker de eerste dagen, als het verkeer nog moet wennen aan de afsluiting. Daarna zoeken mensen vanzelf alternatieve routes of tijdstippen.

Het verkeer wordt constant in de gaten gehouden en via tekstborden boven de weg geïnformeerd. Van alle zijden, ook voor het regionale bestemmingsverkeer, worden omleidingsroutes aangegeven om knooppunt Oudenrijn te mijden. Om het zicht op de werkzaamheden op de Galecopperbrug te ontnemen –want ook dat zorgt voor afleiding– wordt er een antizichtscherm gemonteerd en wordt de maximumsnelheid teruggebracht naar 70 kilometer per uur.

Desondanks verwachten we op de A12 tijdens de spits een vertraging van minstens een halfuur. Dat geldt ook voor het bestemmingsverkeer dat van de A2 richting het oosten rijdt.”

>>werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl >>rijkswaterstaat.nl/a12galecopperbrug