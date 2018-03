Fileleed A4 bij Hazerswoude door kapot asfalt

Verkeer op de A4 (Den Haag-Amsterdam) heeft dinsdag in beide richtingen te maken met veel vertraging. Richting Den Haag zorgt een kapotte vrachtwagen bij Leidschendam voor oponthoud. Bij Hazerswoude is een rijstrook afgesloten vanwege vorstschade aan het asfalt.

Pas na de avondspits, vanaf 19.00 uur wordt nieuw asfalt gelegd, meldt Rijkswaterstaat. Omdat er inmiddels in beide richtingen lange files staan bij Hazerswoude, kan het verkeer het best omrijden, bijvoorbeeld via de A12, N44 en A44, aldus een woordvoerster.