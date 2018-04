File voor de Keukenhof

Op de wegen rond Lisse staan files richting de Keukenhof. Het park staat in bloei en het is lekker weer. Even na 13.00 uur was de eerste warme dag van het jaar een feit: in Eindhoven en Maastricht steeg de temperatuur naar 20,1 graden, meldden de weerbureaus verheugd.

De verkeersdiensten zien rond die tijd verder nog weinig extra verkeer richting de kust of recreatiegebieden. Wel maken veel motorrijders weer een voorjaarstoertochtje.

De weerbureaus verwachten een warm lenteweekend. Aan zee wordt het zaterdag tot 17 graden en in het binnenland plaatselijk 21 graden - in Limburg, Oost-Brabant en de Achterhoek kan het wel 23 graden worden. Zonnig is het zaterdag niet altijd overigens: er trekken veel sluierwolken over het land. Ook zondag zijn er wolken en valt er mogelijk langs de kust een klein buitje. Wel wordt het nog iets warmer dan zaterdag.

Meteorologen spreken van een warme dag als de maximumtemperatuur 20 graden of hoger is. Bij 25 graden of hoger is er sprake van een zomerse dag en bij 30 graden of hoger een tropische dag.

Vorig jaar bereikte het kwik al op 28 maart voor het eerst de 20 graden.