File op A13 door achtervolging en ongeval

Het verkeer ondervindt veel hinder op de A13 bij Delft in de richting van Rotterdam. Na een achtervolging en een ongeval zijn twee rijstroken afgesloten. De VerkeersInformatieDienst VID laat weten dat twee rijstroken zijn afgesloten. Daardoor is een lange file ontstaan.

De politie meldt dat op de A4 ter hoogte van Leiden een bestuurder werd gesignaleerd in een auto met een vals kenteken. Dat voertuig zag er precies zo uit als de auto waarvan het kenteken was vervalst. De politie zette de achtervolging in. Eerst op de A4 en daarna op de A13. Na het nemen van een afslag crashte de bestuurder op de Doenkade ten noorden van Rotterdam. De politie kon de man daarna aanhouden.

„Ondertussen was een andere auto op de A13 in de vangrail gereden”, aldus een politiewoordvoerder. ,,Vermoedelijk moest deze bestuurder uitwijken voor de man die werd achtervolgd.’