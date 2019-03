File A2 door gekantelde tankauto met wijn

Op de A2 Den Bosch - Utrecht is bij Nieuwegein een tankauto met wijn gekanteld. Dat gebeurde door een incident waarbij ook een personenauto was betrokken. Volgens Rijkswaterstaat blokkeert de tankwagen drie van de vier rijstroken. Het verkeer in noordelijke richting loopt daardoor vast op de A2. Ook op de alternatieve route via de A27 is file ontstaan.

Bijkomend probleem is de mist in het midden van het land. Daardoor kunnen spitsstroken niet open of moeten ze worden gesloten, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Hij verwacht dat de berging van de tankauto en eventuele reparaties aan vangrail en wegdek tot het middaguur kunnen duren.