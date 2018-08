Fikse regenbui maakt geen einde aan droogte

Regenbuien die deze week vallen, maken geen einde aan de grote droogte waarmee Nederland te kampen heeft. „We hebben twee tot drie maanden typisch Nederlands weer nodig om de watervoorraad aan te vullen”, aldus directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat woensdag. Maatregelen die de waterschappen hebben getroffen blijven vooralsnog gewoon van kracht.

Verschillenden waterschappen in poldergebieden waarschuwen voor wateroverlast door plotselinge plensbuien. De grond is keihard door de droogte en de hitte van weken. Regen zakt niet in de bodem maar loopt meteen in riolen en watergangen. Als het nodig is, komen er pompen om een plaatselijk wateroverschot te bestrijden.

„Een flinke regenbui is nu een druppel op een gloeiende plaat”, zegt Wetterskip Fryslân. Het voordeel van een bui is wel dat boeren dan geen water uit de sloot nodig hebben om te sproeien. In de provincies rondom het IJsselmeer vullen de schappen de sloten met water uit dat meer. Maar de waterstand van het IJsselmeer - hét zoetwaterreservoir van Nederland - daalt nog steeds, doordat Rijn en IJssel onvoldoende water aanvoeren. De grote rivieren hebben veel regen in Duitsland en Zwitserland nodig om weer op peil te komen.

Waterschappen in het oosten van het land houden er rekening mee dat er ondanks regenbuien nog meer maatregelen nodig zijn om de droogte te bestrijden. De hoge zandgronden in Twente en de Achterhoek horen bij de droogste gebieden van Nederland. De hittegolf houdt daar al 28 dagen aan.

