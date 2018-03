Fikse matpartij: twee gewonden, drie opgepakt

Bij een flinke vechtpartij zijn zondagochtend vroeg in Bergen op Zoom twee mannen gewond geraakt. Een van hen werd toen hij al op de grond lag nog diverse keren in het gezicht geschopt. Twee vrouwen en een man zijn aangehouden, meldt de politie.

De politie werd iets na 04.15 uur gealarmeerd over een vechtpartij bij een horecazaak aan de Steenbergsestraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, werd er niet meer gevochten. Twee mannen uit Bergen op Zoom van 37 en 27 jaar, lagen gewond op de grond. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Toeschouwers vertelden dat sprake was geweest van een uit de hand gelopen conflict tussen twee mannen. Omstanders hebben daarbij geslagen en geschopt. Onderzoek wees in de richting van een 26-jarige Bergenaar, die is opgepakt. Hij zou het 37-jarige slachtoffer nog diverse keren in het gezicht hebben geschopt toen die al op de grond lag. Tijdens zijn arrestatie werden de agenten beledigd door een 27-jarige vrouw uit Bergen op Zoom, die vervolgens ook werd gearresteerd. Op het bureau bleek dat zij en een 27-jarige Rotterdamse actief bij de vechtpartij betrokken waren geweest. De Rotterdamse is ook aangehouden.

Het 37-jarige slachtoffer mocht na behandeling het ziekenhuis verlaten, het 27-jarige slachtoffer is opgenomen.