Fikse groei duurzame voedselconsumptie

Consumenten krijgen de smaak voor dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel steeds meer te pakken. Voor het zevende achtereenvolgende jaar is de consumptie van duurzame producten flink gegroeid. Vorig jaar werd voor 3,8 miljard euro aan duurzaam voedsel gekocht, 26 procent meer dan in 2015.

Het marktaandeel voor duurzaam voedsel steeg in een jaar tijd van 8 procent naar 10 procent, blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2016 meldt minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. In 2010 was dat marktaandeel nog maar 3,5 procent.

Kamp zegt te verwachten dat de trend zich doorzet en dat het bedrijfsleven daarop zal inspelen. Volgens hem zijn duurzame voedingsalternatieven „al lang geen nichemarkt meer”. Hij noemt die ontwikkeling „echt zinvol, niet alleen voor natuur en dierenwelzijn, maar ook zeker voor de ondernemer”.

Vooral in de supermarkten is de groei aanzienlijk met een plus van 36 procent. Bij verkooppunten waar consumenten meestal haast hebben, zoals op vliegvelden, treinstations en bij tankstations, groeide de verkoop van duurzame voedselproducten zelfs met 42 procent. In de horeca, in zorginstellingen en bij cateringbedrijven nam het aandeel duurzaam met 14 procent toe.

Consumenten willen met name dat hun eitjes milieu- en diervriendelijk worden geproduceerd. Duurzame eieren maken 40 procent uit van alle verkochte eieren. Verder hebben duurzame vis, koffie en thee een marktaandeel van 30 procent veroverd.

De cijfers voor de Monitor Duurzaam Voedsel worden verzameld door Wageningen Economic Research, mede op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.