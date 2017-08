Fikse files verwacht door afsluiting A10 West

De laatste week van de afsluiting van de A10 West gaat volgens de Verkeersinformatiedienst grote problemen veroorzaken. Nu steeds meer mensen weer aan het werk gaan zal de afsluiting vooral tijdens de avondspitsen voor veel vertraging op de wegen rond Amsterdam zorgen.

Tijdens de avondspits op dinsdag en donderdag voorziet de dienst tot vijftig kilometer direct aan de afgesloten A10 gerelateerde file. Ook in de ochtendspits zal het naar verwachting druk zijn.

Vooral op de A10 Zuid zal in beide richtingen flink wat file staan. De meeste bestuurders rijden om via de zuidkant van Amsterdam, via de Zuidas verder naar de Zeeburgertunnel. Op dit stuk verwacht de VID files van meer dan vijftien kilometer. Ook mensen die voor de A9 kiezen, komen vermoedelijk echter vast te staan. „Vooral rondom knooppunt Holendrecht ontstaan lange wachtrijen”, aldus de VID.

De A10 West richting Zaanstad blijft nog tot en met zondag 3 september dicht.