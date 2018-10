Fijnstof van paasvuur zelfde als van vuurwerk

De hoeveelheid fijnstof die paasvuren uitstoten is vergelijkbaar met die van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Dat blijkt uit onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarvan RTV Oost dinsdag melding maakt.

Het onderzoeksinstituut keek naar jaarlijkse landelijke fijnstof gemiddelden. De bijdrage van de paasvuren daaraan is klein. Ze veroorzaken 0,5 procent van de totale uitstoot fijnstof per jaar in ons land. „Lokaal kunnen de paasvuren echter voor overlast zorgen”, aldus Margreet van Zanten, hoofd emissieregistratie van het RIVM. „De uitstoot van vreugdevuren is van dezelfde grootte als van vuurwerk dat wordt afgestoken tijdens de jaarwisseling.”

Het is volgens RTV Oost voor het eerst dat het RIVM onderzoek heeft gedaan naar de emissie van fijnstof door paasvuren. Dat gebeurde op verzoek van de Stichting Houtrookvrij, die hier rond Pasen dit jaar op aandrong.

Volgens Houtrookvrij veroorzaken de paasvuren „een immense milieuvervuiling en bijbehorende gezondheidsrisico’s.” De organisatie pleit daarom voor een verbod op paasvuren.

Eerder al had Houtrookvrij uitgerekend dat een van de eerdere paasvuren in het dorp Espelo goed zou zijn voor ruim elf ton fijnstof. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot tijdens 67.500.000 vrachtwagenkilometers. „Goed voor bijna 1700 keer de wereld rondrijden met een dieseltruck”, aldus de stichting. De uitstoot van andere schadelijke stoffen als PAK’s, benzeen en koolstofmonoxide is daarbij nog niet meegeteld.